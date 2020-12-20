أوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي، أن مشروع تطوير حديقة الخيالة ببني عمرو تضمن إزالتها كليا وإعادة تأهيلها وتطويرها من جديد. وأضاف المسردي أن تطوير الحديقة عبارة عن تنفيذ مسارات وجلسات للعائلات، والمشروع تحت التنفيذ حالياً وبإذن الله سيخرج بشكل رائع قريباً.

وأكد أنه في ما يتعلق بتطوير منتزهات سد وادي عيّاش ببني عمرو، تم إدراجه ضمن مشاريع المشهد الحضري وبانتظار الاعتمادات المالية لتنفيذه، مشيرا إلى أن مشروع تطوير منتزهات السد يشتمل على مسطحات خضراء وممشى ومخيمات للعائلات والشباب ومطعم مطلّ على بحيرة السد، إضافة لمناطق لعب للأطفال.

ونوه رئيس بلدية بني عمرو إلى أنه نظرا لحدوث بعض التصرفات الفردية للبعض في ما يتعلق بالكتابة على اللوحات الإرشادية وتشويه المظهر العام، وضعت البلدية كاميرات مراقبة في جميع الحدائق والساحات العامة التابعة للبلدية، وتم إنشاء غرفة مراقبة داخل أروقة البلدية لمراقبة المواقع، وحد ذلك من هذه الظاهرة الخاطئة التي يمارسها البعض في المرافق العامة.