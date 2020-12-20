أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بترقية وتعيين (17) قاضيا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).

وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادا لما توليه القيادة الرشيدة - يحفظها الله - من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

واختتم الدكتور اليوسف تصريحه سائلًا المولى الكريم أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمه المستمر، وأن يوفقه وولي عهده الأمين إلى كل خير وصلاح.