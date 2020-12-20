وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، خلال جولة تفقدية لمحافظات المنطقة، اليوم (الأحد)، على مسجد الحديثة التاريخي بعد ترميمه وتأهيله ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.

واستمع أمير المنطقة من مدير مكتب الآثار بالقريات خليفة بن طويرش الرويلي، لنبذه عن أعمال الترميم التي أجريت على المسجد ضمن المشروع باستخدام نفس المواد التي شيد بها منذ إنشائه، مثمناً لولي العهد هذا المشروع العملاق الذي يعني ببيوت الله.

كما زار الأمير فيصل بن نواف مكتبة «بنيه» التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتحتوي على العديد من المؤلفات إضافة إلى المشغولات اليدوية، وركن للقراءة سيتم تفعيله بعد انتهاء جائحة كورونا.