أدت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل، بعد صلاة عصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد حسن آل إبراهيم المرضي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن الدين والوطن والتصدي للعدو بقطاع منطقة جازان.

وقدم رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد بن يحيى الحياني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لذوي وأقارب الشهيد آل مرضي، وتعازي أمير منطقة عسير، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.