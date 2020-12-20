تابع المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ميدانياً سير الاختبارات الإلكترونية بمدارس التعليم العام بمنطقة حائل، بزيارته لمدرسة ثانوية المعتصم ومدرسة متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم يرافقه المساعد للشؤون التعليمية «بنين» يحيى العماري، ومدير إدارة الإشراف مجول العنزي، حيث انطلقت اليوم (الأحد)، ولأول مرة الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الأول «عن بعد»، لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور البليهد في زيارته الميدانية، على أهمية تقيد المدارس بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، مؤكداً استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات، في ما يخصص الوقت المتبقي لمراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي «إن وجد».

من جهتها زارت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» هند الفقيه، مدرستي المتوسطة الرابعة والثلاثين والثانوية السادسة عشرة لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية، وأعربت المساعدة للشؤون التعليمية هند الفقيه عن سرورها مما لاحظته أثناء زيارتها التفقدية لعدد من المدارس في اليوم الأول من الاختبارات، والاطلاع على مدى الجاهزية والاستعداد الأمثل للاختبارات سواء بالمدارس المتطلبة لحضور الطالبات لظروفهم أو من أدوها عن بعد، ونوهت الفقيه بضرورة التعاون ودعم أسر الطالبات لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وقدمت الفقيه الشكر والتقدير لسعادة المدير العام للتعليم وتوجيهاته المستمرة ومتابعته الحثيثة، لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا وبناتنا في هذه الظروف الاستثنائية، وتيسير أمورهم متمنية للجميع دوام التوفيق والسداد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية، كما استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل للاختبارات النهائية من خلال لجنة متابعة سير الاختبارات بقسميه البنين والبنات، وبتوجيه من سعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة بإجراء اختبارات تجريبية على مستوى مدارس المنطقة في الأسبوعين السابع والثامن، وكذلك في الأسبوع السادس عشر بهدف زيادة المهارات التقنية للطلاب والطالبات، للتعامل بكل يسر وسهولة مع الاختبارات الفترية والنهائية علمياً وتقنياً.