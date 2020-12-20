ضمن حملة أمانة منطقة عسير وبلدياتها التي بدأت أخيراً على المطاعم والمنشآت الغذائية، أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة وبلدياتها ممثلةً في الفرق الرقابية التابعة لها عن زيارة 1938 مطعماً، منها 978 مطعما مطابقا للاشتراطات، و960 مطعماً غير مطابقة، وبلغ عدد الغرامات المعتمدة 960 غرامة، وتم إغلاق 175 منشأة مُخالفة، إضافة إلى سحب 243 عينة لتحليلها في مختبر الأمانة.

وفي ذات السياق، صادرت الفرق الرقابية 1181 لتراً من المواد التالفة أو التي تعرضت لسوء حفظ وتخزين، إلى جانب مصادرة 2845 كيلوغراما من المواد العذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، كما رصدت مخالفات تتعلق بسوء النظافة العامة في المنشأة أو العاملين بها.

وفي ضوء ذلك، بين أمين منطقة عسير الدكتور وليدي الحميدي، أنه وفي ظل توجهيات أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية، فإن هذه الحملة مستمرة وتتطلع لمزيدٍ من النجاحات الميدانية، خصوصاً في ما يُقدّم للمستهلك من أغذية، إلى جانب التأكد من سلامة الاشتراطات النظامية الخاصة بالمنشآت والعاملين بها، موجهاً شكره للفرق الرقابية على جهودهم الميدانية والرقابية خلال الحملة أو ما قبلها، مشيراً إلى أهمية دور المستهلك بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات المرصودة في هذه المنشآت عبر (940).

يذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى البلديات، حيث تبذل جهوداً كبيرةً في مجال الرقابة الغذائية والبلدية على المنشآت، حيث نفذ أمين المنطقة ومراقبو الأمانة زيارات مفاجئة لعددٍ من المطاعم في أبها ومحايل وتنومة والمجاردة، وتم رصد عددٍ من المخالفات خلالها واتخاذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.