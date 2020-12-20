أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 318 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع حاجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.