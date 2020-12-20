بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (السبت)، برقية عزاء ومواساة، لعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي (رحمه الله).وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي (رحمه الله). وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. «إنا لله وإنا إليه راجعون».