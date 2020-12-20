تطلق الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة «إحكام» المخصصة لاستقبال طلبات التملك للعقارات الجديدة، اعتبارا من اليوم (الأحد). ومن المتوقع أن تشهد المنصة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ينتظرون أن تضع الآلية الجديده نهاية سعيدة لأحلامهم في تملك عقاراتهم، ما ينهي مشكلة استحداث أحياء كاملة في أغلب مدن المملكة دون صكوك تملك، إذ تشير إحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء تتجاوز في بعض المدن 50 مليون متر مربع تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها الأهالي دون وثائق تملك.

بدورها، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة، أنه يتعين إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات تملك العقارات مع بدء التقديم، فيما ذكرت، ردا على من سبق تقديمهم طلبات استحكام لدى المحاكم الشرعية، بضرورة الإشارة إلى رقم معاملة الاستحكام الخاصة بهم والموجودة بالمحكمة، أثناء التقديم عبر المنصة الإلكترونية، إذ سيسمح للمواطنين برفع طلب تملك واحد فقط في كل مرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرفع المساحي يقبل فقط من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة، مع ضرورة تضمينه معلومات: الإحداثيات والموقع والنوع والأضلاع والمساحة والحدود عن الموقع المطلوب تملكه.

يذكر أن أمانات المناطق أتاحت للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة الى موقع بلدي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.