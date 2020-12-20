نفذت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة موسعة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، فيما صادرت كميات كبيرة من الحطب المحلي في 4 مناطق، شملت الباحة، والمدينة، وتبوك، والجوف.ففي منطقة الباحة قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. كما نفذ منسوبو الوزارة في منطقة تبوك حملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، لتجفيف السوق والمحال من الحطب المحلي، وقد ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وسوف يتم تطبيق نظام المراعي والغابات ولائحته بحق المخالفين.وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية «لنجعلها خضراء» قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وفق نظام المراعي والغابات ولائحته. كما نفذ مكتب الوزارة بالمدينة المنورة حمة واسعة على أسواق بيع الحطب المحلي، أسفرت عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات المتبعة وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.