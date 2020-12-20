واصل فايروس كورونا الجديد تحدياته للإنسانية، بتسجيل مزيد من الأرقام القياسية المخيفة، فقد ارتفع العدد التراكمي لمصابيه حول العالم منتصف نهار السبت إلى أكثر من 76 مليون نسمة. وقفز عدد وفياته إلى 1.68 مليون وفاة. أما هجمته الوحشية على الولايات المتحدة وأوروبا والقارتين الأفريقية والأمريكية الجنوبية فسجلت أرقاماً مفزعة. وإذا استمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع بهذا المستوى في ما بقي من سنة 2021، ومطلع 2021؛ فلا يستبعد أن يصل العدد التراكمي للحالات عالمياً إلى 100 مليون.* بلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 18 ديسمبر 717.653 إصابة؛ نصيب الولايات المتحدة فيها 249.709 إصابات.* وبلغ عدد الإصابات الجديدة الخميس 17 ديسمبر 732.675؛ نصيب الولايات المتحدة فيها 233.271 إصابة.كما سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً خاصاً بها، إذ قيدت 3656 وفاة الأربعاء، وهو أعلى عدد من الوفيات منذ اندلاع جائحة فايروس كوفيد-19، وذكرت أسوشيتد برس أمس، أن واحداً من كل 5 من نزلاء السجون الأمريكية مصاب بالوباء. وتوفي منهم حتى الآن 1400 سجين. وبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوع المنتهي أمس السبت 215 ألف إصابة جديدة يومياً. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات الأمريكية إلى 320.845 وفاة. وبلغ متوسط الوفيات خلال الأسبوع الماضي 2545 وفاة يومياً.وشمل البؤس الدول التي تتسنم المراتب المتقدمة عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات. الحكومة الهندية قالت: أمس إنها سجلت 25.152 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 المنتهية صباح السبت، وفي بريطانيا زاد المشهد الصحي تردياً، بارتفاع غير مسبوق في عدد الحالات اليومية، الذي أضحى متوسطه خلال هذا الأسبوع 21 ألف إصابة جديدة.الأزمة الصحية السعودية.. تحسن غير مسبوقأدى تسارع التفشي الوبائي في كثير من أرجاء العالم، خصوصاً أوروبا، إلى تحسن ملموس في الأزمة الصحية في المملكة العربية السعودية، في دليل جديد على نجاح سياسة إدارة الوضع الصحي بالمملكة. فقد تراجعت مرتبة المملكة بين دول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من المرتبة الـ32 إلى الـ35. وبعدما تقدمت كل من المغرب (الـ30 حالياً)، وسويسرا (الـ31)، والسويد (الـ33)، والبرتغال (الـ34). وتقف خلف السعودية راهناً كل من النمسا (الـ36)، وهنغاريا (الـ37)، وصربيا (الـ38)، والأردن (الـ39). وفي المقابل تسارع تدهور الأزمة الصحية في تركيا أمس لتقفز تركيا الى المرتبة السادسة عالمياً بـ1.98 مليون إصابة، متقدمة على بريطانيا (السابعة عالمياً)، وإيطاليا (الثامنة)، وإسبانيا (التاسعة).