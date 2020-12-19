ينتظر عدد كبير من أصحاب العقارات انطلاق منصة (إحكام) المخصصه لتقديم طلبات التملك للعقارات الجديدة، التي ستطلقها الهيئة العامة لعقارات الدولة ابتداء من غد (الأحد).ومن المتوقع أن تشهد المنصة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين ينتظرون أن تضع الآلية الجديدة نهاية سعيدة لحملهم المنتظر بتملك عقاراتهم، وهو الأمر الذي يعني انتهاء مشكلة كبرى تتمثل في قيام أحياء كاملة في أغلب مدن المملكة دون صكوك تملك، تشير بعض الإحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء، قد تتجاوز في بعض المدن ما يبلغ 50 مليون متر مربع تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها أهلها دون وثائق تملك.
على الصعيد ذاته، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يتعين إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات تملك العقارات، مع بدء التقديم اعتبارا من غد.
يذكر أن أمانات المناطق أتاحت للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة إلى موقع «بلدي» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.