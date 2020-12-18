استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي الموجودين في المستشفى ووضعهما الصحي الصعب؛ أبدي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.



وتأتي هذه الاستجابة امتداداً للدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية وما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء.