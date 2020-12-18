دشن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، المرحلة الأولى لمشروع الطائرات بدون طيار «الدرونز» لاستخدامها في عمليات استكشاف الجراد الصحراوي.وأوضح مدير مشروع التقنيات الحديثة المهندس فهد الحامد أن هذه الطائرات تأتي ضمن المرحلة الأولى، حيث وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة طائرتي درونز؛ الأولى ثابتة الجناح، والأخرى عمودية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن توفير طائرتين أخريين بنهاية يناير القادم لتنفيذ عمليات المسح والاستكشاف تدعم المرحلة الأولى وتغطي جميع المناطق.