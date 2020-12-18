أحبطت السلطات الكويتية بالتعاون مع نظيرتها السعودية، محاولة تهريب نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون» بالإضافة إلى عدد (9) أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة، ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأشقاء بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأشرف وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر على صباح السالم الصباح، يرافقه وكيل الوزارة الفريق عصام سالم النهام (الخميس)، على فض إحراز محاولة التهريب، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وفي التفاصيل، أنه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «المكافحة الدولية» بقطاع الأمن الجنائي، وبالتنسيق مع الأشقاء في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة «كبتاجون» داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد تم ضبط الشاحنة ومتهمين وبتفتيشها تم العثور على نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون» بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة داخل المقطورة. وبمواجهة المتهمين اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجار ضبط المتهم الثالث.

وأعرب وزير الداخلية الكويتي عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجال الأمن على التصدي لمثل هذه الأساليب المبتكرة في محاولات التهريب، داعيا إلى المزيد من التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك متهمون أخرون.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مشيداً بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.

ومن جهته أشاد الفريق النهام بجهود رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حماية المجتمع والوقوف بكل حزم أمام مروجي هذه الآفة، مشيداً بهذا التعاون الكويتي السعودي المشترك.