قدمت إدارة تعليم صبيا ساعة دعم فني عن أدوات القياس والتقويم في منصة مدرستي بحضور المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، والتي استهدفت المشرفين والمشرفات، وقادة المدارس، والمعلمين والمعلمات.

وقدم رئيس وحدة الدعم التعليمي الإلكتروني يحيى إدريس، طريقة إعداد الاختبارات عن طريق منصة مدرستي، وإضافته، ووضع عنوان له، وتحديد نوع الاختبار، وإضافة الأسئلة، وعددها، وشكلها، وتحديد الدرجات، وطريقة تعديل وإرسال الاختبار، وتهيئة الطلاب للاختبار، ومدة الاختبار، وتحديد المستهدفين بالاختبار، ومميزات الاختبار على منصة مدرستي، وضرورة الالتزام بالوقت، وعمل اختبارات تجريبية للتغلب على المشكلات التي قد تصادف الطلاب والطالبات، وشارك في تقديم ساعة الدعم لمنصة مدرستي الأقسام ذات العلاقة، حيث تطرق قسم الاختبارات والقبول للتعليمات الخاصة بأداء الاختبارات والمهام المطلوبة، وضرورة الإحاطة باللوائح والأنظمة والأدلة التفسيرية، وإعداد نماذج الأسئلة.

تحفيز ومساندة

وطرح قسم التوجيه والإرشاد الأدوار التي يقومون بها من التحفيز والمساندة، ومعالجة الصعوبات، وتهيئة الطلاب نفسيا للطلاب، واستثمار خانة الإعلانات في منصة مدرستي لنشر طرق الاستذكار السليم، ومعالجة واستكمال إجراءات الطلاب الذين تجاوزا حد الغياب المسموح.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر معافا، أن هذا اللقاء يأتي بتوجيه من مدير التعليم للإجابة عن الأسئلة المطروحة، وإعطاء صورة واضحة لجميع المتواجدين على تنظيم هذا البرنامج؛ مؤكدا أن تعليم صبيا لديه فريق متعاون ومتكاتف يعمل على تقديم كل ما من شأنه تسيير عملية الاختبارات عبر منصة مدرستي.

لقاء خاص

وعقدت إدارة تعليم صبيا لقاء خاصا بالاختبارات عن بعد وآلياتها، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة المكاتب، ورؤساء الأقسام، تضمن العديد من المحاور.

وتناول قسم الاختبارات والقبول الدليل التفسيري لتقويم الطلاب نهاية الفصل الأول، والخطة الزمنية للاختبارات وسيرها، وعرضت أقسام التعليم المستمر، والتربية الخاصة، والتعليم الأهلي آليات اختبار طلاب مدارس التعليم المستمر، والتربية الخاصة، والتعليم الأهلي، وتناول قسم الإشراف التربوي، وقسم التوجيه والإرشاد دور ومهام الإشراف والإرشاد في الاختبارات، وركز قسم التعليم الإلكتروني على دعم منصة مدرستي، وتحدث مديرو مكاتب التعليم عن استعدادات المكاتب للاختبارات.

وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور محسن الخرمي، على أن يكون الاختبار على منصة مدرستي، وضرورة مراجعة الاستمارة الخاصة بالفاقد التعليمي وتدقيقها وتحليلها، والاطلاع على نماذج من أسئلة المواد بشكل عشوائي وسري لتقييمها، مقدما الشكر للمعلمين والمعلمات على جهودهم، وحرصهم الشديد لإنجاح العملية التعليمية.

7 توصيات

وبينت المساعدة للشؤون التعليمية مها محمد الحمزي، أهم التوصيات الممثلة في: تشكيل اللجان المنظمة للاختبارات داخل المدارس، وحصر الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول المنصة لاختبارهم حضوريا، واستكمال الرصد لجميع الفترات، والالتزام بما ورد في الدليل التفسيري للتقويم، ومتابعة الحلول المطروحة لطلاب التعليم المستمر والتربية الخاصة، والتخطيط للجولات الإشرافية، ودعم الجانب النفسي للطلاب، وتدقيق الأسئلة ومراجعتها.