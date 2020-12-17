وقع المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، مؤخراً اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية دماؤنا صدقة بهدف إيجاد مجتمع غني بثقافة التبرع بالدم عبر قنوات رسمية منظمة يتسم فيها الفرد بالمسؤولية والمعرفة والعطاء لتنمية الوطن الغالي.

وتأتي هذه الاتفاقية تفعيلاً لدور «صحة الرياض» ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم في خدمة المجتمع، وتحقيقاً لهدف الجمعية بتنظيم آلية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بالشراكة مع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وأوضحت «صحة الرياض» أن هذه المبادرة تُنفذ استشعارًا من الصحة والجمعية بمسؤولياتهما الإنسانية والاجتماعية بهذه المناسبة الغالية، وسعيًا منهما لنشر ثقافة العمل الخيري والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى كافة فئات المجتمع، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الشراكة المجتمعية لتحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوافر في بنوك الدم بالمديرية؛ من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة والحرجة - لا قدر الله - على مستوى المنطقة.