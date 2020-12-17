تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البُنى التحتية لاستيعاب كميات الأمطار وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة، وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها.

واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول 255م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة 162م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول 8300م في (المسفلة، الشرائع، العزيزية، جنوب مكة، العمرة، أجياد، والمعابدة)، إضافةً إلى تنظيف 255 غرفة تجميع وتفتيش في (العتيبية، الشرائع، العزيزية، والشوقية)، وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات السيول والأمطار بالعاصمة المقدسة ودرء أخطار السيول.