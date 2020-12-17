تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم (الخميس)، اللقاح ضد فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وذلك بعد انطلاق حملة التطعيم المجانية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال وزير الصحة: «سعدت صباح اليوم بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللذين جعلا صحة الإنسان أولاً».

وأضاف: «اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها. دمتم بصحة».

وتابع: «خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع وبقلق أعداد الإصابات، وسأتابع من اليوم وبسعادة أعداد الحاصلين على التطعيم».

وقد أعلنت وزارة الصحة انطلاق حملة التطعيم ضد الفايروس، ناشرة عبر حسابها في «تويتر» صورتين لأول مواطن ومواطنة تلقيا اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا يؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات، وعلى جرعتين، بفاصل 3 أسابيع بينهما.