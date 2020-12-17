تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي السنوي الـ26، تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة»، يومي 24 و25 مارس 2021. يستهدف المؤتمر، الذي تعقد بعض جلساته عن بعد Online، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.وقد انعكست هذه التطورات في عدد من المحاور التي يتناولها المؤتمر، وعلى رأسها: تأثيرات الثورة الرقمية على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، والتأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، والقائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، والأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، وإشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، وأخيراً الإعلام الرقمي وعلاقته بالأمن المعلوماتي. يقام المؤتمر تحت رعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت وبرئاسة عميدة كلية الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى، وتحت إشراف وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة وسام نصر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب.