مواكبةً للتطوّرات المتسارعة والفرص في قطاعات الإعلام الرقمي والفيديو حسب الطلب والمنصَّات الحديثة، واستعداداً لبلوغ الأهداف الإعلامية الطَموحة لـ «رؤية 2030» في المملكة، قرّر مجلس إدارة «مجموعة MBC» اليوم تعيين ماجد بن عبدالعزيز آل ابراهيم عضواً منتدباً لـ «مجموعة MBC»، للقيام بالمهمات الموكلة إليه من قبل المجلس في ما يتعلّق بالمبادرات الجديدة والمشاريع المستقبلية.

كما قام مجلس الإدارة بتعيين سام بارنيت رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة، خلفاً لـ مارك أنطوان داليوين، الذي عُيِّن مستشاراً لمجلس الإدارة، للمساهمة في توجيه الرؤية الاستراتيجية.. علماً أن بارنيت كان أمضى أكثر من 17 عاماً في المجموعة، تنقّل خلالها في مناصب تنفيذية بارزة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي - الذي شغله حتى مغادرته، أواخر ديسمبر 2019 الفائت.. وهو يعود اليوم بخبراته التراكُمية ليُعزّز الفريق التنفيذي في الإدارة العليا.

في هذا السياق، تمنّى رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم لكل من ماجد بن عبدالعزيز آل إبراهيم، ومارك أنطوان داليوين، وسام بارنيت، التوفيق والسداد في المهمات المُلقاة على عاتقهم... وشكَرَهم على تفانيهم المستمر لجعل «مجموعة MBC» رائداً إعلامياً عالمياً في قطاعات الإعلام الرقمي والفيديو حسب الطلب والمنصّات الحديثة لبث المحتوى والتحميل والمشاهدة.