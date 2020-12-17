أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن السعودية ستكون في مقدمة الدول في ما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، وأنها أطلقت خطة لرفع كفاءة 100 مصنع تابع لـ«مدن» منذ بداية العام الحالي 2020، وأن هناك فرصاً كبيرة جدا لرواد الأعمال.

وأعلن أن الوزارة حظيت باهتمام كبير في ميزانية 2021 يتماشى مع مستهدفات قطاع الصناعة والثروة المعدنية، والذي يشكل محوراً رئيسياً في رؤية 2030، وفقا لـ«الشرق».

وأضاف، أن هناك تفاؤلا بأن الميزانية ستكمل المسيرة التنموية، خصوصا في قطاع التعدين والصناعة، وأن الوزارة ملتزمة ببدء تنفيذ نظام الاستثمار التعديني مطلع العام 2021، وبدأت بتفعيل عدد كبير من بنود النظام.