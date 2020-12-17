أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وصول الدفعة الأولى من لقاح فايروس كورونا المستجد إلى المملكة أمس (الأربعاء)، مؤكداً توفيره بشكل مجاني للجميع بمن فيهم مخالفو الإقامة، متوقعاً بدء التطعيم خلال 3 أيام.وأشار خلال الملتقى الذي عقد أمس في الرياض بمشاركة وزير المالية محمد الجدعان، إلى أن وصول الدفعة الأولى من اللقاح سيكون بداية لانفراج الأزمة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطعيم الجميع باللقاح، كما تتابع التوريدات الخاصة به لمنحه للفئات المستهدفة وفقاً للأولويات.وعن كيفية التعامل مع جائحة كورونا، أكد الدكتور الربيعة أن القيادة الرشيدة تعاملت مع الجائحة منذ بداياتها مع ظهور أولى الحالات في الصين في يناير الماضي، واستشرفنا هذا الوباء، فوجهت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ١٨ جهة حكومية لدراسة التعامل مع هذه الأزمة، إضافة إلى لجنة عليا برئاسة ولي العهد. وأضاف: اللجنة المعنية بجائحة كورونا بدأت عملها بداية فبراير، وكانت تجتمع يوميا لبحث الاستعدادات والتعرف على ما يحدث في العالم وآلية التعامل مع هذه الجائحة، وبدأنا منذ البداية بتوفير كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات طبية وأجهزة تنفس وغيرها، وكان هناك سباق عجيب بين الدول مع انتشار الجائحة، حيث أقفلت بعض الدول تصدير المنتجات فكنا أمام تحدٍّ كبير في كيفية تحقيق متطلبات القطاع الصحي في ظل الطلب المتسارع على كل ما يتعلق بالوقاية وغيرها، ولكن بدعم القيادة الرشيدة وفرت المبالغ المالية المطلوبة بشكل عاجل ومرن للتعامل السريع مع الجائحة، كما اتخذت قرارات حازمة واستثنائية تاريخية لم تحدث في تاريخ المملكة من قبل، حيث لم يحدث أن أوقف موسم العمرة، والحضور للمقرات الحكومية، والتعليم الذي أصبح عن بعد، وهي قرارات تحتاج جرأة وعملاً جباراً، مشيداً بالتناغم الذي كان بين القطاعات الحكومية، الذي نجم عنه تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقطاب كل ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات.