كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن ‏الفضلي أن لدى الوزارة برنامجاً لتخصيص كافة الشركات ومحطات إنتاج المياه المملوكة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وسوف تتاح الفرصة للمواطنين للمساهمة في هذه القطاعات.وبين أن ما يُنفذ الآن من محطات لإنتاج الماء في المؤسسة العامة لتحلية المياه والقطاعات الأخرى يفوق ما بنته المملكة في السنوات الـ40 الماضية، وأن الوزارة لديها شركة تعنى بالنقل والتقنية وسيكون لها دور كبير جداً في نقل المياه والتي سيستفيد منها عدة منتجين.وأشار إلى أن المملكة تنتج يومياً أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ولا بد أن تكون المملكة من رواد التقنية وأن توطن تقنيات إنتاج المياه في المملكة.وحول أزمة كورونا، بيّن الفضلي خلال ملتقى الميزانية 2021، أن الوزارة عملت على سد حاجة الأسواق من المنتجات الوطنية، مشيراً إلى أنه جرى دعم صندوق التنمية الزراعية بملياري ريال خلال 2020.وأضاف أنه تم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات مثل الدجاج من 42 % إلى أكثر من 65 % ومنتجات الخضار وصلت إلى 65 % في المجمل، مبيناً أن المملكة تستهدف الوصول لأفضل 20 دولة في الأمن الغذائي.وأشاد بالقطاع الزراعي، وأنه حقق معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال للعام الماضي.وأعلن أن الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية ارتفع من 500 مليون ريال في 2015 إلى 3.7 مليار ريال في 2020، مشيراً إلى أنه تم دعم الصندوق بنحو ملياري ريال خلال 2020.