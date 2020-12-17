أعلن وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن هناك لجانا تعمل لدعم قطاع الطيران، خصوصا أن القطاع استفاد من إجراءات الدعم الحكومي، كتأجيل دفعات الجمارك على سبيل المثال، وتأجيل الأقساط التمويلية، وغيرها من إجراءات الدعم.وبين أن 60% من حركة النقل الجوي تجري في طائرات الركاب، وأن جائحة فايروس كورونا خصوصا خلال الفترة الأولى شكلت تحديا أمامها، كفقدان الطاقة من النقل بموجب قرار إيقاف رحلات سفر الركاب.وأوضح الجاسر خلال جلسات ملتقى الميزانية أمس (الأربعاء) أن موانئ المملكة شهدت زيادة في عدد حاويات الاستيراد والتصدير بنسبة 5% في الأشهر الـ11 الماضية من السنة الحالية.وأوضح وزير النقل أن هذا النمو جاء رغم تراجع التجارة العالمية بحدود 15% جراء ظروف جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الناشئة عن تحدياتها خصوصا من تعطل حركة النقل بمختلف أنواعه.وكشف أن حركة مرور البضائع عبر المملكة حصل فيه نمو بنسبة أعلى بنحو 10%، كما بقيت شركات النقل تعمل بتنظيم كبير رغم أن تجربة الجائحة كانت صعبة وجديدة في كل العالم.ووصف تعامل وزارات ومؤسسات الدولة السعودية، مع ظروف الجائحة بأنه تعامل تميز بالمهنية والجرأة، في ظل ظروف مستجدة من التحديات لم يسبق لها مثيل.