حددت وزارة التعليم تعليمات تصحيح الاختبارات وإدخال الدرجات في نظام نور الإلكتروني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، والتي ستبدأ (الأحد) القادم في مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات.وأبانت الوزارة أن آلية اختبارات الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، تشمل أن يقوم التحصيل الدراسي للطلاب تقويمًا مستمرًا معتمدًا على مستويات الأداء التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان، ومستوى واحدا لعدم الإتقان في جميع المواد، والانتهاء من تقييم الطلبة وتطبيق جميع أدوات التقييم المعتمدة وإدخال نتائج التقييم للفترة الأولى والثانية للفصل الدراسي الأول في نظام نور، والبدء بمراجعة النتائج للتأكد من المهارات غير المرصودة والمهارات غير المتقنة (أقل من 75% من معايير الفترة التقويمية)، ثم يتم اعتماد تقييم المهارات في الفصل الدراسي الأول في نظام نور.وبالنسبة المرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس ضرورة التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الأول في نظام نور، والتأكد من اكتمال تقويم الطلبة في مواد التقويم المستمر، معتمدة على مستويات الأداء التي تتضمن 3 مستويات للإتقان ومستوى واحدا لعدم الإتقان في نظام نور قبل نهاية الخميس 2 /‏5 /‏1442.فيما تضمنت تعليمات اختبارات المرحلة المتوسطة التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم المتنوعة والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الدراسي الأول في نظام نور، وإدخال درجات السلوك والمواظبة في نظام نور، ويتم رصد درجات طلاب الانتساب لمواد التقويم المستمر من (50) درجة وباقي المواد من (۳۰) عدا مادة التفسير (۱۰) درجات في نظام نور، وسوف يتم تحويل الدرجة آليًا وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقالية سيتم تأجيل إعلان النتيجة للطلاب حتى يقوم المعلم بتصحيحها ورصد درجة السؤال ومن ثم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آليًا من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار.وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانوية التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم المتنوعة والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الدراسي الأول في نظام نور وإدخال درجات السلوك والمواظبة في النظام، ويتم رصد درجات طلاب الانتساب لمواد التقويم المستمر بعد تحويلها بسلم التحويل الخاص بدرجات كل مادة وتبليغ الطلاب بإحضار التكليفات و المشروعات قبل بداية الاختبار التحريري ويكون أخر موعد لتسليمها مع نهاية آخر يوم لاختباراتهم التحريرية.