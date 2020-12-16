حددت وزارة التعليم 25 عنصرا لقياس الاستعداد لسير الاختبارات بالمدراس نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، والتي سيتولى متابعتها المشرفون التربويون.

وتضمنت العناصر والتي سيتم تقييمها من خلال أربعة خيارات هي (عالي، متوسط، بحاجة إلى عناية، لا ينطبق)، العمل بخطة الاختبارات عن بعد وتطبيق بطاقة أداء الاختبارت في المدارس وفقا للبرتوكولات الوقائية، وتطبيق ضوابط انتساب الطلاب غير السعوديين، وتشكيل لجنة الاختبارات وتشكيل لجان الاختبارات الفرعية وتشكيل لجنة لإدخال بيانات، وتدقيق الطلاب في نظام «نور»، وتشكيل مقار اللجان، واستلام أصل الأسئلة ونموذج الإجابة وإنشاء الأسئلة وإضافتها في بنك الأسئلة بالمنصة، وتصوير الأسئلة داخل المدرسة بعدد الطلاب، وتجهيز مكان آمن لحفظ الأسئلة وإعداد جدول الاختبار لجميع المواد والصفوف، وإدراج الجدول في نظام «نور»، وإعلان الجدول قبل الاختبارات بأسبوعين، وإعداد جدول عام لتوزيع الملاحظين على اللجان، وتخصيص مكان آمن لإدارة الاختبارات، ومتابعة تأمين المتطلبات والتجهيزات، وإعداد ملف خاص للاختبارات والقبول يتم تحديثه مع بداية كل فصل دراسي، وإعداد ملف خاص لفترة الاختبارات، وإنهاء المقررات الدراسية في وقتها المحدد، والاجتماع بالهيئة الإدارية والتعليمية والتنظيمية، واكتمال رصد جميع درجات الاختبارات القصيرة والمشاركة ومطابقتها مع سجلات المعلمين، ورصد درجات السلوك والمواظبة، وتوفير الإسعافات الأولية وتهيئة قاعات الاختبار.