أحبط افراد الجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب (8,753,432) حبة كبتاجون مخدر عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية «جريش» وردت عبر الميناء.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، بأنه وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن مركز الاستهداف بالجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من «تركيا» كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على حبوب الكبتاجون«مُخبأة داخل إرسالية»جريش" بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس، مشيراً الى ضبط الممنوعات بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث تم ضبطهم داخل المملكة وعددهم ثلاثة أشخاص مواطن وسوريين.