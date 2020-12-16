رفع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان التهنئة والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد المالي القادم (1442 / 1443هـ) الموافق (2021 ميلادي).

وأشاد زمان بالميزانية الطموحة التي تضمنت أهدافًا تنموية واقتصادية طموحة، حملت بشارات لدعم مسيرة التنمية، والمضيّ قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ورفع مستوى جودة الحياة، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق إستراتيجية التحول الكبرى وصولاً لرؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الطموحة وإعطاء الأولوية للخدمات التي تهم المواطن، من تعليم وصحة وتنمية اجتماعية، ورفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة وتحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم جراء جائحة كورونا، واستهداف خفض عجز الميزانية في عام 2021، بما يمثل 4.9%من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد زمان أن مخصصات التعليم في الميزانية الجديدة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل المملكة المتمثل في أجيالها المتعاقبة، واستمراراً لما تحقق من نجاح في منظومة التعليم الإلكتروني، الذي يعد تجربة رائدة شهد بها العالم، لتستمر مسيرة النهضة التعليمية والبحث العلمي في المملكة، تنفيذا للرؤية الطموحة للدولة السعودية 2030.

وأضاف إن تضمين الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، ومحاربة الفساد، يعد من قبيل الإعجاز والإنجاز.