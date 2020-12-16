فتحت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة التحقيق مع طبيب شهير يعمل في مستشفى شمال المحافظة، بعد إجراء عملية تكميم لشاب تسببت في مضاعفات خطيرة.

وقال خالد عبدالكريم لعكاظ: إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الجراح، حيث أجرى له عملية تكميم قبل 4 سنوات، وبعدها تعرض لعدة مضاعفات أدت لمعاناته طوال هذه الفترة، وأبان أنه يعاني من الاسترجاع والآم شديدة بالمعدة، منعته عن الأكل والشرب.

وتابع عبدالكريم أنه نقل معاناته للطبيب الذي طلب منه إزالة المرارة لإيقاف الاسترجاع، وإجراء عملية تغيير مسار للمعدة لإيقاف الآلام، ما دفعه لتقديم الشكوى.

بدورها أكدت صحة جدة لعكاظ استلام الشكوى من جانب الإداراة المعنية، إذ تم استدعاء الشاكي لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتعبئة النموذج المخصص لمثل هذه القضايا، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة لدراسة ملف الشكوى من خلال التحفظ على ملف المريض واستدعاء كافة الأطراف للتحقيق معهم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة. وقالت: «إذا ثبت أن هناك خطأ طبيا أو تقصيرا أو إهمالا ضد المريض سيتم رفع كامل أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت في هذه القضية».