أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاربعاء)، تسجيل 180 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 199 حالة تعافٍ إضافية، 11 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360335 حالة، من بينها 3063 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 463 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 351192 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6080حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.