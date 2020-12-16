كشفت موازنة السعودية لعام 2021 بلوغ النفقات المتوقعة 990 مليار ريال، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الإيرادات 849 مليار ريال، بعجز مقداره 141 مليار ريال، بانخفاض متوقع في النفقات بقيمة 78 مليار ريال مقارنة بالنفقات التي صرفت في ميزانية عام 2020 متراجعة بنسبة 7%، فيما يتوقع أن ترتفع الإيرادات في موازنة العام القادم لتصل إلى 849 مليار ريال، مقارنة بإيرادات سجلت خلال العام الحالي قيمتها 770 مليار ريال، بزيادة الإيرادات 10% بما يعادل 79 مليار ريال.• بلوغ النفقات المتوقعة 990 مليار ريال.• متوقع أن تصل قيمة الإيرادات 849 مليار ريال بعجز مقداره 141 مليار ريال.• انخفاض متوقع في النفقات بقيمة 78 مليار ريال.• يتوقع أن ترتفع الإيرادات لتصل إلى 849 مليار ريال.• إيرادات العام الحالي قيمتها 770 مليار ريال.التقديرات الأولية لميزانية 2020:• ارتفاع العجز إلى 298 مليار ريال.• يستهدف خفضه في نهاية العام القادم إلى 141 مليار ريال.• من المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في 2023.• 159 مليار ريال زيادة نفقات الصحة في 2020.• نفقات العام الحالي 2020 ارتفعت بنسبة 4.7% عن الميزانية المعتمدة.• توفير 111 مليار ريال بسبب إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.• ستبلغ قيمة النفقات المقدرة 990 مليار ريال، 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ 941 مليار ريال في 2023.• 257 مليار ريال إيرادات متوقعة للضرائب في 2021• ويقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 13 مليار ريال.• يتوقع أن تبلغ ضرائب الزكاة 18 مليار ريال بانخفاض 21.3% على أساس سنوي.