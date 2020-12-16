أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلا الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله.جاء ذلك في اللقاء الأسبوعي برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية والمدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك أمس (الثلاثاء). إذ استهله بالترحيب بالجميع، متناولا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات. بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك، فيما حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.