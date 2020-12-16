أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس (الثلاثاء)، منصة «نورة العطاء للخدمة المجتمعية»، مستهدفةً المنسوبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات وخريجات الجامعة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، لمفهوم التحول الرقمي من خلال أتمتة إجراءات العمل المتبعة حالياً لتحقيق سهولة الوصول إلى المعلومة، وسرعة الإنجاز في التنفيذ. كما تسهم المنصة في رصد إحصاءات الخدمة المجتمعية والتطوع والبرامج والمبادرات المجتمعية لمنسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والطالبات، إضافةً إلى تعزيز الابتكار. وتتمثل مجالات التطوع التي تخدمها المنصة في تفعيل العمل التطوعي بمنهجية مدروسة من خلال وسائل تقنية تمكن المتطوع من الاطلاع على الفرص التطوعية في المجتمع المحلي، وتمكين الطالبات والخريجات من التسجيل في حاضنة نورة العطاء التطوعية التابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وتفعيل دور وحدات الخدمة المجتمعية في كليات ومعاهد الجامعة.