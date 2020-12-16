تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، بولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.

من جهته، أعرب ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.