أكد مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مواطنين (تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، إثر تورطهم بسرقة 5 مركبات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء واستخدامهم لها في جرائم سلب المارة وسرقة محتويات المركبات المتوقفة، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، وقد تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.