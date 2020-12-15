أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن حقوق الملكية في المملكة العربية السعودية عميقة جداً.
وقال الدكتور السويلم خلال استضافته مع الزميل عبدالله المديفر في قناة (روتانا) إن أول نظام لحماية الملكية الفكرية في المملكة صدر بعد توحيدها بـ6 سنوات فقط، مشيرا إلى أن «كبريت الشعلة» أول علامة تجارية مسجلة.
وأضاف: «أول تطبيق سُجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية هو تطبيق (أبشر)»، مشيرا إلى أنهم يؤمنون في الهيئة بأن كل مواطن أو مقيم يعيش في المملكة هو مبدع، يمكن أن يقدم للمملكة واستثماراتها.
وقدم الدكتور السويلم 3 نصائح لمن يرغب في الاستثمار في الملكية الفكرية، أولها: توثيق الأعمال لكي لا يستطيع أي شخص انتهاكها، والثانية: توثيق العقود لأنه يرجع إليها في حالة الاختلاف والنصيحة، والثالثة: حفظ الحقوق سواء التي لك أو التي عليك.