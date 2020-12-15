تواصل وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في الإدارة العامة للطرق والإنارة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال التشييد والصيانة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ القطع الصخري في (مخطط الخضراء - مخطط منح الريان) بمساحة 4500م٣، وتركيب نحو 150 نيوجرسيا في بحرة، إلى جانب أعمال السفلتة في (طريق الملك فيصل بالسيل - طريق مكة جدة السريع - مخطط الحمراء وأم الجود) بأطوال 4787م ومساحة أسفلت بلغت 47710م٢، كما تضمنت الأعمال تنفيذ الدهانات المرورية بشارع عبد القادر كوشك بطول 240 م.ط.

وتأتي هذه الأعمال المستمرة للرفع من كفاءة وجودة الطرق لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام، وتؤكد الأمانة جاهزية تلقي البلاغات على رقم الأمانة الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية.