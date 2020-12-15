حددت وزارة التعليم تعليمات تصحيح الاختبارات، وإدخال الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، التي ستبدا يوم (الأحد) القادم في مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات.

وبينت الوزارة أن آلية اختبارات الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، تشمل أن يقوم التحصيل الدراسي للطلاب تقويماً مستمراً معتمداً على مستويات الأداء، التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان، ومستوى واحداً لعدم الإتقان في جميع المواد، والانتهاء من تقييم الطلبة وتطبيق جميع أدوات التقييم المعتمدة، وإدخال نتائج التقييم للفترة الأولى والثانية للفصل الدراسي الأول في نظام «نور»، والبدء بمراجعة النتائج للتأكد من المهارات غير المرصودة والمهارات غير المتقنة (أقل من 75% من معايير الفترة التقويمية)، ثم يتم اعتماد تقييم المهارات في الفصل الدراسي الأول في نظام «نور»، ويجب على قائد المدرسية التأكد من اعتماد المهارات الفصل الأول في نظام «نور»، لتظهر النتائج في حسابات أولياء الأمور، وسيتم متابعتها عن طريق لجان المتابعة في إدارة التقويم والقبول وبعد الإنتهاء من اعتماد التقييم، يجب طباعة إشعار الفصل الدراسي الأول مع وضع النسخة الأصلية في ملف الطالب، وبعد اعتماد التقييم يمنع إضافة أي طالب أو نقله أو طي قيده، والانتظار إلى بداية الفصل الدراسي الثاني.

وبالنسبة المرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس، التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم المتنوعة، والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الدراسي الأول في نظام «نور»، والتأكد من اكتمال تقديم الطلاب الطالبات في مواد التقويم المستمر معتمدة على مستويات الأداء التي تتضمن ثلاث مستويات للإتقان، ومستوى واحداً لعدم الإتقان في نظام نور قبل نهاية يوم (الخميس) الموافق للثاني من شهر جماد القادم، وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقاليه، سيتم تأجيل إعلان النتيجة للطلاب حتى يقوم المعلم بتصحيحها ورصد درجة السؤال، ومن ثم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، وفي حال تضمن الاختبار المعد على برنامج مايكروسوفت (تيمز) أسئلة موضوعية، يمكن للمعلم تأجيل إعلان نتيجة الطلاب حتى يتأكد المعلم من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختيار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، ويرصد المعلم درجات مادته في نظام «نور»، وطباعة كشف أولي ويسلم للمدرسة بعد توقيعه على صحته ومراجعة رصد الدرجات من قبل لجنة الرصد، وإخراج النتائج للتأكد من رصد جميع الدرجات المستحقة للطلاب الطالبات في نظام «نور»، وطباعة كشوف المراجعة النهائية، والتأكد من صحتها ثم إغلاق الدرجات وطباعة الشهادات.

وتضمنت تعليمات اختبارات المرحلة المتوسطة التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم المتنوعة، والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الدراسي الأول في نظام نور وإدخال درجات السلوك، والمواظبة في نظام نور ويتم رصد درجات طلاب الانتساب لمواد التقويم المستمر من (50) درجة وباقي المواد من (30) عدا مادة التفسير (10) درجات في نظام «نور»، وسوف يتم تحويل الدرجة آلياً وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقاليه سيتم تأجيل إعلان النتيجة للطلاب، حتى يقوم المعلم بتصحيحها ورصد درجة السؤال، ومن ثم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، وفي حال تضمن الاختبار المعد على برنامج مايكرو سوفت (تيمز)، أسئلة موضوعية يمكن للمعلم تأجيل إعلان نتيجة للطلبة، حتى يتأكد من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، ويرصد درجات مادته في نظام «نور»، وطباعة كشف أولي ويسلم للمدرسة بعد توقيعه على صحته، ومراجعة رصد الدرجات من قبل لجنة الرصد، وإخراج النتائج للتأكد من رصد جميع الدرجات المستحقة للطلاب في نظام «نور»، ويتم طباعة كشوف المراجعة النهائية، والتأكد من صحتها ثم إغلاق الدرجات لتظهر النتائج في حسابات أولياء الأمور، وطباعة الشهادات. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية التأكد من اكتمال رصد درجات أدوات التقويم المتنوعة والاختبارات التحريرية القصيرة للفصل الدراسي الأول في نظام «نور»، وإدخال درجات السلوك والمواظبة في النظام، ويتم رصد درجات طلاب الانتساب لمواد التقويم المستمر بعد تحويلها بسلم التحويل الخاص بدرجات كل مادة، وتبليغ الطلاب بإحضار التكليفات والمشروعات قبل بداية الاختبار التحريري، ويكون آخر موعد لتسليمها مع نهاية آخر يوم لاختباراتهم التحريرية، وفي حال تضمن الاختبار أسئلة مقاليه سيتم تأجيل إعلان النتيجة للطلاب حتى يقوم المعلم بتصحيحها ورصد درجة السؤال، ومن ثم الدرجة الكلية للاختبار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، وفي حال تضمن الاختبار المعد على برنامج مايكرو سوفت (تيمز) أسئلة موضوعية، يمكن للمعلم تأجيل إعلان النتيجة للطلبة، حتى يتأكد المعلم من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال، ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلياً من النظام خلال 48 ساعة من عقد الاختبار، ويرصد المعلم درجات مادته في نظام «نور»، وطباعة كشف أولي، ويسلم للمدرسة بعد توقيعه على صحته ومراجعة رصد الدرجات من قبل لجنة الرصد، وإخراج النتائج للتأكد من رصد جميع الدرجات المستحقة للطلاب الطالبات في نظام «نور»، ويتم طباعة المسودات، والتأكد من صحتها ثم اعتماد الدرجات لتظهر النتائج في حسابات أولياء الأمور، وطباعة المبيضات والإشعارات.