بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التمكين الرقمي لمشروع الفيصلية، خلال ترؤسه في مقر الإمارة في جدة أمس، اجتماعاً بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ونائبه المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ووكيل الوزارة للبنية التحتية الرقمية المهندس بسام البسام.وقدّم المهندس السواحة شرحاً عن أبرز فرص التمكين الرقمي لمشروع الفيصلية التي تدرسها الوزارة مع شركائها في القطاع لتعظيم القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا المشروع من خلال الاعتماد على التقنية، إضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية وتنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاقا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي، مؤكداً حرص منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات على تكثيف جهودها في المراحل الأولية من المشروع لضمان الاستفادة من الممكنات كافة التي تحظى بها المملكة في مجال البنية الرقمية، التي جعلتها اليوم في المركز الأول ضمن دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، مستعرضاً جهود وخطط الوزارة في تعزيز مكانة مكة المكرمة كقلب نابض للعالم الإسلامي مكانياً ورقمياً وابتكارياً، من خلال عدد من الركائز الرقمية التي تعتمد على تنمية القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتشجيع روح الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، إضافة إلى مواصلة البناء على المكتسبات التي تحققت في مجال البنية التحتية الرقمية.وسلط الاجتماع الضوء على ريادة الأعمال الرقمية في المنطقة، إذ قامت الوزارة بدعم وتمكين أكثر من 20 مشروعاً لرياديين ورياديات سعوديات تركز على خدمات مبتكرة في مجالي الحج والعمرة، وتهدف في مجملها إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.وتطرق العرض إلى تغطية الجيل الخامس في منطقة مكة المكرمة التي وصلت في أقل من 15 شهراً إلى 60% من المناطق في مكة المكرمة بأكثر من 3000 برج، ودور هذه التقنية الحديثة التي ستكون عاملاً رئيسياً في تمكين وفتح أسواق جديدة.من جهة ثانية، ناقش الأمير خالد الفيصل أعمال ودور هيئة المساحة الجيولوجية في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في مجالات علوم الأرض كافة، وإمداد الجهات الحكومية والخاصة بالتقارير والخرائط والمعلومات الفنية الخاصة بالتراكيب الجيولوجية، إلى جانب أعمال المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية، وذلك خلال استقباله بمقر الإمارة بجدة الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المعين حديثا المهندس عبدالله الشمراني.