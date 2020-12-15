نجح مبتعث سعودي في تحقيق إنجاز علمي وبحثي جديد يتعلق بتشخيص مرضى القلب باستخدام تقنيات الطب النووي، وتطوير قاعدة بيانات معيارية لمستشفيات ابردين البريطانية. وأوضح بندر الودعاني -المبتعث من قسم الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان- بأن أهمية الإنجاز العلمي والبحثي تكمن في استحداث قاعدة بيانات معيارية لسكان مدينة ابردين البريطانية، واعتمادها في برامج تصوير تروية عضلة القلب باستخدام تقنيات الطب النووي، نظراً لأن قواعد البيانات المعيارية المستخدمة سابقا لا تمثل المرضى المحليين لمدينة ابردين، وإنما تم تصميمها لمرضى من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مشيراً إلى أن جهده العلمي والبحثي تركز حول إنشاء قاعدة بيانات معيارية جديدة لمجموعة من المرضى المحليين في مدينة ابردين البريطانية للمقارنات الإحصائية مع قواعد البيانات التلقائية المستخدمة في برنامج لتصوير تروية عضلة القلب في الطب النووي، حيث أشارت نتائج دراساته البحثية الأولية إلى وجود اختلاف في البيانات بين السكان المحليين وسكان ولاية كاليفورنيا وأنها لم تكن دقيقة، مبيناً أنه قام بعد ذلك باستخدام بيانات السكان المحليين لتكون دقة التحليل الآلي عالية في التشخيص، حيث تم اعتماد قاعدة البيانات التي طورها لاستخدامها في مستشفيات مدينة ابردين.