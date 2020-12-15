أعلنت وزارة الصحة، أمس عن تسجيل (125) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا المستجد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360.013) حالة، من بينها (3.162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (493) حالة حرجة، كما تم تسجيل (243) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (350.792) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6.059)حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة.وشددت الوزارة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفايروس، مع الالتزام بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.