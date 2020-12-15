وجهت وزارة التعليم المدارس بتوفير غرف مخصصة لعزل حالات الاشتباه، ووضع مسارات مخصصة لحركة الطلاب ومساحات داخلية تضمن التباعد في ما بينهم، وتوفير مخطط يحدد مسارات حركتهم استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الأول لهذا العام.وشددت الوزارة على ضرورة أن تقوم إدارات المدارس بتوفير المعقمات وصابون الأيدي والكمامات، وفحص كل زائر بشكل دقيق قبل السماح له بدخول المدرسة، وإذا وجد أي ارتفاع في درجة الحرارة أو اشتباه في وضع الطالب الصحي فعليها القيام بوضعه في غرف العزل ومخاطبة ولي أمره فورا للحضور واستلامه من المدرسة، وضمان التباعد بين الطاولات المخصصة لاختبارات الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف، مع توجيههم بالالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم في القاعة.