دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس بطاقة تسهيل دخول المصلين وخروجهم من التوسعات بالمسجد النبوي أثناء الصلوات عند الحاجة.وتهدف البطاقة إلى التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد النبوي لاسيما كبار السنّ أثناء رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات - لاستخدام دورات المياه - وتمكينهم من العودة إلى مواقعهم خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة.