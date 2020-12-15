استعرض أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، مشاريع حيوية عدة ستساهم في بناء وتطور وتقدم المنطقة حضارياً وتنموياً، جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات وزارتي النقل والطاقة والكهرباء.وبحث الاجتماع مراحل تنفيذ طريق عسير - جازان السريع وطريق جدة - عسير- جازان، وإصلاح طريق (أبها - الطائف)، المتضمن تقاطع بلقرن (سبت العلايا)، وعقبة القامة بمحافظة تنومة، و«بني عمرو - آل سلمة»، ومشروع طريق السودة ودراسة استكماله كطريق نموذجي، وطريق الملك عبدالعزيز، والطرق المؤدية للمدينة الجامعية. وتابع الاجتماع ما تم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين هيئة التطوير ووزارة النقل لخطة إصلاحات موقع عقبة الصلبات الرابطة بين منطقتي عسير والباحة، وتم تحديد خطة لتطوير العقبات البالغ عددها 36 عقبة، وتزويدها بخدمات النقل ومتابعة تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأربعين في أبها، وتقاطع طريق المطار - الفرعاء، وتقاطع طريق المدينة العسكرية.وحدد الاجتماع نهاية الشهر القادم موعداً لتنسيق زيارة ميدانية لقيادات وزارة النقل، للوقوف على مشاريع طريقي الطائف والملك عبدالله، كما ناقش سير العمل في مشاريع الطاقة والكهرباء الجاري تنفيذها وطرحها في منطقة عسير، والميزانيات المعتمدة، تعثر مشروع خط الفرعاء، ومشروع جامعة الملك خالد ومناقشة آلية معالجتها والرفع بالتوصيات خلال أسبوع.