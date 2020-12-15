شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على أهمية الدور الكبير للمرأة السعودية في تنمية الوطن، معتبراً إياها شريكا أساسيا في كل المجالات الخدمية والتنموية، معربا عن فخره برؤية المرأة وهي تؤدي الدور المناط بها بكل اقتدار، وجزءا من كل منظومة في وطنها.وقال خلال لقائه بديوان الإمارة أمس (الاثنين) الموظفات اللواتي تم تعيينهن بمختلف الأقسام وفي مواقع قيادية في إمارة تبوك، لقد أصبحت المرأة السعودية تعمل في كل مجالات الحياة، تساعد وطنها ومجتمعها للارتقاء للأفضل، «وأنتم تضربون في ذلك المثل الذي هو في الأصل واقع، ونحن في إمارة تبوك لا نحرص فقط على توظيف المرأة فحسب بل وتمكينها لتتبوأ مناصب قيادية تليق بمشاركتها وإسهاماتها»،.وأعربت أمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس، ومساعد مدير عام الموارد البشرية بالإمارة فريحة البلوي باسمهما ونيابة عن زميلاتهما عن شكرهن لأمير منطقة تبوك على توجيهاته وثقته العالية في إمكانات المرأة بمنطقة تبوك.