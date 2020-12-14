أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 243 حالة إضافية، و11 وفاة، وهي أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا تعلنها وزارة الصحة منذ 258 يوماً، وتحديداً تاريخ 1 أبريل الماضي حينما تم آنذاك إعلان رصد 157 إصابة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350.792 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6059 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.43%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.87%، ونسبة الوفيات 1.68%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (46)، منطقة مكة المكرمة (31)، منطقة عسير (14)، منطقة المدينة المنورة (12)، المنطقة الشرقية (9)، منطقة تبوك (4)، منطقة الجوف (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة نجران (2)، منطقة القصيم (1)، منطقة حائل (1)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (29)، جدة (17)، مكة المكرمة (8)، ظهران الجنوب (7)، ينبع (6)، وادي الدواسر (5)، تبوك (4)، المدينة المنورة (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (39)، ينبع (23)، المدينة المنورة (18)، جدة (12)، الهفوف (9)، بريدة (8)، الطائف (8)، الدمام (8).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.