عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعه الرابع من (الدورة الثانية) عن بُعد صباح الأحد 24 ربيع الآخر 1442 الموافق 13 ديسمبر 2020 برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المجلس بأعضائه والدكتور سامي بن محمد الحمود، ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنظم حديثا للمجلس، منوهاً بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لقطاعي التعليم والتدريب، ومؤكداً على الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة والمراكز التابعة لها، انتهى فيها إلى اعتماد وثيقة معايير الاعتماد العسكري التي شملت مؤسسات التعليم العسكري، وبرامج التعليم العسكري ومؤسسات التدريب العسكري، إضافة إلى اعتماد ضوابط الاستعانة بالجهات لدعم أعمال التقويم، واعتماد معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للهيئة والمراكز التابعة لها للعام المالي 2019، واطلع على خطة متابعة عملية التعليم عن بُعد وتقويمها، وعلى نتائج أداء طلبة المملكة العربية السعودية في التقويم الدولي المعروف باسم «التوجهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS 2019)» الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) في أكثر من 60 دولة وأعلنت نتائجه يوم الثلاثاء الماضي. وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، والذين تولوا عرض موضوعاتهم على المجلس وأهم منجزاتهم فيها.

وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس المجلس بالتعاون والتكامل والتنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم لتحقيق الإفادة القصوى من الجهود والموارد الوطنية المبذولة للارتقاء بالأداء التعليمي وتقويمه.