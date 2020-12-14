استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه أمس (الأحد)، رئيس أركان الجيش الهندي الفريق إم إم نارافاني. وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الفريق الأول الرويلي مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد. وبحثا خلال اللقاء مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.