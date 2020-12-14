قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي يضم 5 لصوص سرقوا عدداً من مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن التشكيل العصابي ضم مواطناً ومقيماً سورياً، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإنتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.كما ضُبِط عددٌ من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.